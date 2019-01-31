Банк России заявил о снижении оборота купюр номиналом 100 и 1000 рублей

Москва, , 17:45 — REGNUM Объём наличных денег в обращении в России за год вырос на 775,2 млрд рублей, или на 8,1%, и по состоянию на 1 января 2019 года составил 10,3 трлн рублей. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

При этом отмечается, что доля новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей в обращении постепенно растёт, вытесняя купюры соседних номиналов.

Так, доля 100-рублёвых банкнот за минувший год сократилась с 20% до 19%, а 1000-рублёвых — с 31% до 27%.

Напомним, ранее в Центробанке сообщили о росте числа поддельных денежных купюр номиналом 2000 рублей.

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