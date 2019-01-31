Мэрия Москвы успокоила: Перебоев с поставками продовольствия не будет

Москва, , 17:28 — REGNUM Власти Москвы прокомментировали информацию ряда СМИ о том, что в связи с установлением нового порядка въезда большегрузного транспорта в столицу, в московских магазинах могут возникнуть перебои с продуктами питания, а также могут вырасти цены. Соответствующее заявление распространила сегодня, 31 января, пресс-служба аппарата мэра и правительства Москвы.

Напомним, что в СМИ появились сообщения, со ссылкой на представителей союзов транспортно-логистических, производственных и торговых компаний, что в связи с установлением новых правил передвижения грузовых машин в Москве, могут вырасти затраты на логистику и как следствие вырастут цены на продовольственные товары. Кроме того, новый порядок въезда в город якобы может вообще привести к перебоям поставок продуктов питания.

Однако в мэрии Москвы заявили, что все это не соответствует действительно, никаких перебоев не будет и цены из-за этого тоже не вырастут.

«Введение новых правил выдачи разовых пропусков для грузовых автомобилей не может повлиять на стоимость продуктов и их поставки в Москву», — заявили в пресс-службе мэрии Москвы.

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