Управляющий «Чувашавтотранса» оспорит сделки с минюстом

Чебоксары, , 17:28 — REGNUM Конкурсный управляющий ГУП «Чувашавтотранс» планирует оспорить ряд сделок и договоров по передаче имущества предприятия. Часть имущества была передана министерству юстиции и имущественных отношений Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Конкурсный управляющий подаёт в Арбитражный суд Чувашии заявления о признании недействительными договоров залога, заключенных между республиканским министерством юстиции и имущественных отношений и ГУП «Чувашавтотранс» минтранса Чувашии. Согласно документу, речь идёт о четырёх договорах залога, заключённых 27 ноября 2017 года, «в обеспечение исполнения обязательства» автотранспортного предприятия перед минюстом — по договорам на сдачу в аренду трёх земельных участков, находящихся в государственной собственности, и договору аренды.

Также управляющий планирует оспорить сделки по передаче нереализованного имущества предприятия взыскателю в лице минюста Чувашии. В документе уточняется, что имущество было передано на основании постановления межрайонного отдела судебных приставов УФССП «в счёт погашения долга». В перечне указано восемь объектов, расположенных в Шумерле: водоподающая установка (общая стоимость 69 279,68 рублей), трёхэтажный административный корпус (4 487 288,1 рублей), котельная (968 644,05 рублей), здание механизированной мойки (1 966 525,43 рублей), здание проходной (118 220,33 рублей), постовой профилакторий для текущего ремонта (3 934 957,65 рублей), поточный профилакторий технического обслуживания (3 536 440,65 рублей) и газопровод низкого давления (535 805,1 рублей). Конкурсный управляющий планирует обратиться с заявлением в суд о применении последствий недействительности сделки в виде возврата имущества в ГУП «Чувашавтотранс».

Кроме того, планируется оспорить сделки по передаче нереализованного имущества «Чувашавтотранса» другому взыскателю — компании «Партнёр». В документе отмечается, что частной компании в счёт погашения долга были переданы на основании постановления межрайонного ОСП УФССП по Чувашии закрытой стоянки (по цене 7 117 050 рублей) и открытой стоянки (по цене 45 337,5 рублей).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года Арбитражный суд Чувашии вынес решение о признании «Чувашавтотранса» банкротом и открытии конкурсного производства. Предприятие было единственным государственным перевозчиком в республике. В рамках производства в ноябре отмечалось, что я общее число голосов кредиторов и уполномоченных органов составляет в общей сумме 25 565 424,5 рублей.