Казахастан: добыча на Кашагане превысила запланированные объемы

Астана, , 17:13 — REGNUM 30 января министерство энергетики Казахстана опубликовало данные по объемам добычи нефти на крупнейшем месторождении страны. За 2018 год на Кашагане было добыто 13,22 млн тонн нефти против ранее планировавшихся 11 млн тонн (96 млн баррелей и 80,63 млн баррелей соответственно), что на 60% больше, чем было добыто в 2017 году (8,3 млн тонн или 60,84 млн баррелей).

Настолько значительное увеличение объемов добычи связано с тем, что в 2017 году в работах на Кашагане происходили значительные перебои и остановки. 15 января 2017 года из-за проблем на береговых подстанциях начались перебои с энергоснабжением проекта. Два дня спустя остановилась и собственная электростанция Кашагана, расположенная прямо на его искусственном острове, и добыча практически была прекращена полностью восстановить ее удалось лишь спустя несколько месяцев. В 2018 году добыча шла в плановом режиме, что и обеспечило полученный результат.

Напомним, что общие нефтяные запасы месторождения Кашаган достигают 38 млрд баррелей, из них извлекаемые — около 10−11 млрд баррелей, запасы природного газа — свыше 1 трлн кубометров. Общий бюджет проекта его разработки составляет около 53 млрд долларов из-за сложного характера месторождения и климатических условий Каспийского моря.