У берегов Венесуэлы начинается «война танкеров»

Каракас, , 17:11 — REGNUM Уже 30 января стало известны последствия произошедшей блокировки Америкой финансовых средств венесуэльской компании PDVSA. Неподалеку от голландского острова Кюрасао кредиторы PDVSA заблокировали в море танкер Icaro с 400 тысячами баррелей на борту.

Судебное разрешение на такие действия кредиторы получили значительно раньше, но к действиям такого рода не прибегали — PDVSA, пусть и опозданиями, задолженности выплачивала, но теперь компания такой возможности больше не имеет. Кредиторы требуют выплатить задолженность за услуги транспортировки и хранения венесуэльского сырья. Один из них, Exotic Waves Marine SA, требует у PDVSA выплатить долги в размере 7,3 млн долларов, а Ammon Shipping Co — 1 млн долларов.

Издание Bloomberg сообщило, что у него имеются данные о том, что многие партнеры венесуэльской нефтедобывающей компании, такие как судовладельцы и операторы буксировщиков, уже обратились в суды Карибского бассейна для получения права конфисковать венесуэльскую нефть до заключения соглашения по выплате средств.

Министр нефти и глава PDVSA Мануэль Кеведо 30 января заявил, что венесуэльская государственная компания запретила выход из портов страны танкеров с нефтью, добытой на территории Венесуэлы без предварительной оплаты. Будет ли достаточно такой меры для решения проблем с судовладельцами, станет очевидно в ближайшее время.