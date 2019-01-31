Строительство АЭС в Бангладеш идет в соответствии с графиком

Дакка, , 17:08 — REGNUM 30 января 2019 года завершены работы по бетонированию фундаментной плиты машинного зала блока №1 АЭС «Руппур», которую Росатом строит в Республике Бангладеш. Следующий этап общестроительных работ — возведение стен здания реактора и вспомогательного реакторного отделения энергоблока №1, к подготовке которых на площадке приступили в соответствии с календарным графиком.

На энергоблоке № 2 АЭС «Руппур» 29 января была завершена работа по стабилизации грунта методом глубинного смешивания — 4,5 млн кубометров грунта под фундаментную плиту машинного зала укрепили при помощи смешивания с 1,2 млн тонн цемента. Завершение данного вида работ гарантировано обеспечивает соответствие грунтов основания площадки сооружения АЭС «Руппур» проектным требованиям по несущей способности. После соответствующих проверок со стороны регуляторов приступят к бетонированию фундаментной площадки и на энергоблоке № 2.

Заказчик АЭС констатирует, что все работы на площадке идут в строгом соответствии со сроками, предусмотренными контрактом.