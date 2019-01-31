Четверг, 31 Января 2019 года
17:20:09 МСК

Строительство АЭС в Бангладеш идет в соответствии с графиком

Экономика

Завершены два важных этапа общестроительных работ

Строительство АЭС в Бангладеш идет в соответствии с графиком
Иллюстрация: Ase-ec.ru
Строительство АЭС «Руппур», Бангладеш

Дакка, 31 января 2019, 17:08 — REGNUM  30 января 2019 года завершены работы по бетонированию фундаментной плиты машинного зала блока №1 АЭС «Руппур», которую Росатом строит в Республике Бангладеш. Следующий этап общестроительных работ — возведение стен здания реактора и вспомогательного реакторного отделения энергоблока №1, к подготовке которых на площадке приступили в соответствии с календарным графиком.

На энергоблоке № 2 АЭС «Руппур» 29 января была завершена работа по стабилизации грунта методом глубинного смешивания — 4,5 млн кубометров грунта под фундаментную плиту машинного зала укрепили при помощи смешивания с 1,2 млн тонн цемента. Завершение данного вида работ гарантировано обеспечивает соответствие грунтов основания площадки сооружения АЭС «Руппур» проектным требованиям по несущей способности. После соответствующих проверок со стороны регуляторов приступят к бетонированию фундаментной площадки и на энергоблоке № 2.

Заказчик АЭС констатирует, что все работы на площадке идут в строгом соответствии со сроками, предусмотренными контрактом.

regnum author Борис Марцинкевич
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проект «Геоэнергетика»
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить