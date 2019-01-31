Анализ перспектив газового рынка Европы от Die Welt

Берлин, , 17:05 — REGNUM 30 января немецкая Die Welt опубликовала собственную аналитику ситуации, складывающейся на европейском газовом рынке.

По данным издания, спрос на природный газ продолжает расти и эта тенденция приобрела устойчивый характер как в ЕС вообще, так и в Германии в частности. Так, если в 2017 году потребность в газе составляла в Европе 491 млрд кубометров, то к 2025 году только лишь импорт топлива вырастет до рекордных 409 млрд кубометров, при этом вклад Германии будет едва ли не самым большим. В планах федерального правительства полный отказ от атомной и угольной энергетики, замещать выбывающие мощности с учетом экологических требований можно только электростанциями, работающими на природном газе.

Одновременно с ростом спроса происходит снижение добычи газа из месторождений, расположенных в Европе, добыча на крупнейшем из которых, Гронинген, в 2030 году будет остановлено окончательно из-за сейсмических рисков. Второй год подряд Норвегия отчитывается о снижении добычи на ее месторождениях, хотя и имеются данные, что в 2020 году эту тенденцию удастся сломить. Единственная остающаяся альтернатива — СПГ, производимый на территории США, но цены, которые производители способны предложить европейским потребителям, не конкурентны по сравнению с ценами российского трубопроводного газа, который поставляет в Европу Газпром. Единственный возможный вариант — падение цен на СПГ в Азиатско-Тихоокеанском регионе, маловероятен, поскольку Китай демонстрирует прирост потребления этим ресурсом в 13% ежегодно.

Вывод, который делает Die Welt, совершенно логичен: в силу объективных обстоятельств в ближайшей перспективе замещение российского газа американским вряд ли произойдет, а европейская зависимость от поставок российского газа будет увеличиваться.