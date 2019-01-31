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Росатом изучает возможности строительства малой АЭС на Чукотке

Экономика

Основой может стать реакторная установка РИТМ-200

Анадырь, 31 января 2019, 17:01 — REGNUM  30 января на сайте «Росатома» размещены условия тендера «Оказание услуг по сравнительному анализу вариантов развития Чаун-Билилибинского энергоузла с учётом перспективных схем энергоснабжения Баимского ГОКа». Звучит достаточно сухо, но речь идет об изучении целесообразности сооружения АЭС малой мощности на базе реактора РИТМ-200 в этой части Чукотки.

РИТМ-200 — это реакторная установка, которая разработана для новейших ледоколов России — «Арктики», «Сибирь» и «Урал» проекта 22 220, строительство которых продолжается на верфях Балтийского завода. РИТМ-200 относится к четвертому поколению реакторных установок гражданского судового класса, пришедшим на смену третьему поколению, на которых работают действующие атомные ледоколы. Электрическая мощность РИТМ-200 — 55 МВт, тепловая мощность — 175 МВт, время работы на одной загрузке топлива — до 10 лет. С учетом того, что предприятия Росатома изготовили уже шесть таких реакторных установок, реакторную установку РИТМ-200 можно уверенно считать серийной, с соответствующим снижением стоимости производства. Малая АЭС на базе такого реактора способна эффективно решать задачи энерго‑ и теплоснабжения для изолированных регионов Крайнего Севера.

regnum author Борис Марцинкевич
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