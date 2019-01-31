Районы Костромской области получат более 240 млн рублей дотаций

Кострома, , 16:58 — REGNUM Муниципальные районы и городские округа Костромской области получат 240,7 миллионов рублей, сообщает пресс-служба губернатора области. Деньги пойдут на обеспечение сбалансированности местных бюджетов.

Всего дотации получат 6 городских округов и 15 районов региона. Деньги прежде всего пойдут на расчеты за топливно-энергетические ресурсы и ремонт учреждений социальной сферы.

ИА REGNUM напоминает, что в 2018 году на развитие сел Костромской области было потрачено около 312 миллионов рублей. Деньги были потрачены на водоснабжение и развитие дорожной и спортивной инфраструктуры.

Так в прошлом году были отремонтированы водопроводы общей протяженностью в 17,4 километров в Вохме, деревне Степаново Галичского район и в Чапаевском сельском поселении Красносельского района.

Более 14 километров дорог были введены в эксплуатацию в Красносельском, Октябрьском, Островском, Сусанинском, Шарьинском, Парфеньевском, Нерехтском, Межевском районах. Отремонтированы подъезды к населенным пунктам, школам ФАПам и производственным объектам.

В поселке Сухоногово Костромского района был открыт хоккейный корт, в селе Кужбал Нейского района — спортивно-игровая площадка для занятий физкультурой и спортом. Площадки были открыты благодаря грантам на реализацию местных инициатив граждан.

Жилищные условия улучшили 38 семей из 14 муниципальных образований. На данные цели было потрачено 24,6 миллионов рублей, направленных из федерального и областного бюджетов в качестве субсидии.