Минюст хотят привлечь к ответственности на 1 млрд за долги «Чувашавтодора»

Чебоксары, , 16:47 — REGNUM Конкурсный управляющий ОАО «Чувашавтодор» планирует подать иск о привлечении к субсидиарной ответственности на 1 млрд рублей министерство юстиции и имущественных отношений Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

«В соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» сообщаю о подаче конкурсным управляющим ОАО «Чувашавтодор» в Арбитражный суд Чувашской Республики в рамках дела заявление о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам должника собственника, министерство юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики», — говорится, в частности, в документе.

Размер ответственности оценён в 1 063 296 953,3 рублей.

Отметим, 100% акций «Чувашавтодора» находятся в государственной собственности Чувашской Республики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Чувашавтодор» был признан банкротом в мае 2016 года. Ранее в реестр требований кредиторов должника были включены требования на сумму 1,086 млрд рублей. «Чувашавтодор» был одним из крупнейших и старейших дорожно-строительных предприятий региона с 85-летней историей развития. В его собственности находилось 48 земельных участков общей площадью 809 510 кв. метров, более 200 зданий и сооружений, 14 филиалов, восемь дорожных ремонтно-строительных управлений, проектно-сметное бюро и управление материально-технического снабжения.

Банкротство сопровождалось судебными делами: бывшее руководство «Чувашавтодора» осуждено. Фигурантами стали пятеро человек во главе с бывшим директором, который в итоге получил три года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом 900 тыс. рублей. В сентябре 2017 года стало известно, что в рамках конкурсного производства продолжается работа «по привлечению виновных лиц должника к уголовной ответственности».