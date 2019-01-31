Средний доход жителей Италии вернулся к уровню 2009 года

Рим, , 16:40 — REGNUM В 2017 году реальные доходы граждан Италии вернулись к уровню 2009 года, передает в четверг, 31 января, Il Sole 24 Ore со ссылкой на данные европейской Организации по кооперации и экономическому развитию.

При подсчете в долларах с курсом 2010 года средний чистый располагаемый доход граждан страны в 2017 году составил 28 542 доллара в год, что практически идентично показателям 2009 и 2010 годов.

Самый низкий с начала девяностых годов показатель был зафиксирован в 2013 году (26 554 доллара), самый высокий за всю историю наблюдений — в 2007 году (31 354 доллара).

Италия является единственной из «крупных» стран ЕС, где уровень чистых доходов так и не вернулся к докризисным (до 2008 года) показателям, отметили эксперты. К середине 2010-х годов итальянцы стали располагать меньшими доходами, чем жители Евросоюза в среднем.

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