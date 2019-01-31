На премию главы «Нафтогаза» предлагают установить всем газовые счетчики

Киев, , 16:35 — REGNUM Правительству Украины нельзя просто так списывать абонентам долги за газ и коммунальные услуги. Должники обязаны реструктуризировать долги и оплачивать потребленные коммунальные услуги. Об этом 31 января в эфире одного из украинских телеканалов заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский.

«С 2003 года граждане Украины могут реструктуризировать свои долги за жилищно-коммунальные услуги. Тотальное списание демотивирует и накажет добросовестных плательщиков, которые регулярно платят за услуги и налоги… Само по себе списание долгов ни к чему не приведет, если останутся все те тарифы и взаимоотношения на рынке газа. Это приведет к разовому снижению задолженности и дальнейшему её накоплению», — сказал Скаршевский.

При этом он призвал правительство Украины снижать цены на газ, а не нормы потребления газа.

«Здесь нужно подходить комплексно. Необходимо нормативное регулирование. Правительство реагирует не на то, что людям стало хуже, а потому что оно проиграло суды. Как показали суды, правительство приняло незаконное решение о снижении нормативов (потребления газа с 9 кубометров до 3,3 кубометров на человека)… Теперь они еще раз принимают решение по снижению нормативов. Если бы они заботились о людях, они бы не поднимали тарифы на природный газ для населения в 11 раз», — напомнил Скаршевский.

Эксперт возмутился, что у «Нафтогаза» нашлось 46 млн. долл. на премии руководству компании, но нет денег на газовые счетчики.

«Почему у 3 млн. абонентов нет счетчиков на газ… Для установки 3 млн. счетчиков нужно около 2,5 млрд грн. (90 млн. долл.) Эта сумма равна премиям, которые выписало себе руководство «Нафтогаза». На премии за неполученные деньги от России у них есть деньги, а для установления украинцам счетчиков — нет. Им видите ли надо снижать налоговое давление», — добавил Скаршевский.

Он также напомнил, что ещё 2016 году глава «Нафтогаза» Андрей Коболев подтвердил наличие возможности снизить внутренние цены на газ.

«Если верить господину Коболеву, то есть такая возможность. Цитирую Андрея Коболева. Он в 2016 году сказал, что себестоимость добычи украинского газа составляет 50−60 долл. (за 1 тыс. кубометров газа). Цены можно снизить… «Укргаздобыча» добывает 15 млрд. кубометров газа и 15 млрд. кубометров потребляют украинские граждане. Дешевым украинским газом можно обеспечить все население. При этом «Укргаздобыча» будет очень прибыльной», — подытожил Скаршевский.

Напомним, что с 1 ноября 2018 года правительство Украины подняло цены на газ для населения до 8500 грн. (306 долл.) за 1 тыс. кубометров. С 1 января 2019 года правительство повысило тарифы на отопление и горячую воду.

Как сообщалось, 29 января глава политсовета украинской партии «За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что украинцам могут списать все долги по зарплате и коммуналке в случае победы на президентских выборах кандидата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко.

При этом Медведчук предложил Бойко внести в парламент проект закона о списании задолженностей украинцев, которые пострадали от реформ нынешней власти. «Задолженность, которая сегодня существует по заработным платам и коммунальным услугам, постоянно растет. Задолженность по коммунальным услугам с 2013 года выросла в четыре раза — была 12 млрд., сегодня составляет 47,7 млрд.», — сказал Медведчук.

Напомним, 30 января премьер-министр Украины Владимир Гройсман анонсировал подписание постановления о снижении норм потребления газа для населения (при условии отсутствия счетчиков) с 9 до 3,29 кубометра на человека. Он также призвал украинцев не оплачивать платежки с завышенными нормами потребления.