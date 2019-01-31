В Челябинске назвали срок сдачи нового аэропорта

Челябинск, , 16:34 — REGNUM В Челябинске работы по строительству новых аэродрома терминала внутренних линий аэровокзала идут с опережением графика. Об этом заявил генеральный директор аэропорта Юрий Коньков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора региона.

Руководитель выразил надежду на то, что уже к 2020 году Челябинск получит новые аэродром и аэровокзал.

Тем временем замминистра транспорта России Александр Юрчик и губернатор Борис Дубровский ознакомились с ходом работ. На аэродроме заканчивается демонтаж прежнего покрытия, оно убрано на 90%. Есть подвижки и на месте будущего нового аэровокзала. Уже готов тепловой контур и рабочие начали прокладывать инженерные сети.

Глава региона выразил надежду на помощь из федерального бюджета, По его словам, соответствующая работа в Минтрансе, это видно. «Но для нас важно, чтобы темпы наращивались», — сказал Дубровский.

Как отметил в свою очередь Юрчик, из федерального бюджета только на «транспортную часть» будет выделено всего более 6 млрд рублей. Он признал, что первый этап реконструкции идёт с опережением графика.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, работы ведутся в преддверии саммитов ШОС и БРИКС, которые пройдут в Челябинске летом 2020 года. В итоге столица Южного Урала получит аэропорт, который сможет принимать самолёты в любую погоду.