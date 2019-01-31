Костромские власти обещают купить 8 машин для мобильных бригад

Кострома, 31 января 2019, 16:32 — REGNUM В текущем году мобильных бригад в Костромской области увеличится вдвое, сообщает пресс-служба губернатора области. Местные власти обещают купить 8 новых автомобилей, что позволит создать еще 14 мобильных бригад и поможет доставлять пожилых людей старше 65 лет в медицинские организации региона.
Бригады работают в 15 комплексных центрах социального обслуживания населения. Они состоят из представителей администраций, советов ветеранов, специалистов по социальной работе из отделений пенсионного фонда, медицинских работников, юристов, психологов и рабочих техников.
Мобильные бригады помогают жителям отдаленных поселков, в том числе пожилым и инвалидам:
- проводят медицинский осмотр,
- информируют о видах и формах социального обслуживания, мерах социальной поддержки, вакансиях рабочих мест;
- оказывают услуги по ремонту одежды,
- парикмахерские услуги,
- организуются концертные программы,
- консультируют родственников и других лиц, осуществляющих уход за пожилыми людьми.
«Данная форма работы позволяет сократить время и повысить качество предоставления социальных услуг, оказать их непосредственно по месту жительства граждан», — отмечают в пресс-службе.
Отметим, что в 2018 году специалистами социального обслуживания было совершено 132 выезда в отдаленные сельские поселения, услуги получили более 1,5 тысяч костромичей.