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Костромские власти обещают купить 8 машин для мобильных бригад

Экономика

В регионе планируют создать еще 14 мобильных бригад

Кострома, 31 января 2019, 16:32 — REGNUM  В текущем году мобильных бригад в Костромской области увеличится вдвое, сообщает пресс-служба губернатора области. Местные власти обещают купить 8 новых автомобилей, что позволит создать еще 14 мобильных бригад и поможет доставлять пожилых людей старше 65 лет в медицинские организации региона.

Бригады работают в 15 комплексных центрах социального обслуживания населения. Они состоят из представителей администраций, советов ветеранов, специалистов по социальной работе из отделений пенсионного фонда, медицинских работников, юристов, психологов и рабочих техников.

Мобильные бригады помогают жителям отдаленных поселков, в том числе пожилым и инвалидам:

  • проводят медицинский осмотр,
  • информируют о видах и формах социального обслуживания, мерах социальной поддержки, вакансиях рабочих мест;
  • оказывают услуги по ремонту одежды,
  • парикмахерские услуги,
  • организуются концертные программы,
  • консультируют родственников и других лиц, осуществляющих уход за пожилыми людьми.

«Данная форма работы позволяет сократить время и повысить качество предоставления социальных услуг, оказать их непосредственно по месту жительства граждан», — отмечают в пресс-службе.

Отметим, что в 2018 году специалистами социального обслуживания было совершено 132 выезда в отдаленные сельские поселения, услуги получили более 1,5 тысяч костромичей.

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