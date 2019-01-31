Костромские власти обещают купить 8 машин для мобильных бригад

Кострома, , 16:32 — REGNUM В текущем году мобильных бригад в Костромской области увеличится вдвое, сообщает пресс-служба губернатора области. Местные власти обещают купить 8 новых автомобилей, что позволит создать еще 14 мобильных бригад и поможет доставлять пожилых людей старше 65 лет в медицинские организации региона.

Бригады работают в 15 комплексных центрах социального обслуживания населения. Они состоят из представителей администраций, советов ветеранов, специалистов по социальной работе из отделений пенсионного фонда, медицинских работников, юристов, психологов и рабочих техников.

Мобильные бригады помогают жителям отдаленных поселков, в том числе пожилым и инвалидам:

проводят медицинский осмотр,

информируют о видах и формах социального обслуживания, мерах социальной поддержки, вакансиях рабочих мест;

оказывают услуги по ремонту одежды,

парикмахерские услуги,

организуются концертные программы,

консультируют родственников и других лиц, осуществляющих уход за пожилыми людьми.

«Данная форма работы позволяет сократить время и повысить качество предоставления социальных услуг, оказать их непосредственно по месту жительства граждан», — отмечают в пресс-службе.

Отметим, что в 2018 году специалистами социального обслуживания было совершено 132 выезда в отдаленные сельские поселения, услуги получили более 1,5 тысяч костромичей.