Почти 800 млн рублей сэкономил Дагестан на госзакупках

Махачкала, , 16:36 — REGNUM Более 795 млн рублей бюджетных средств удалось сэкономить Дагестану в 2018 году по итогам проведения государственных закупок. Показатель 2017 года (548 млн рублей) улучшен на 45%. В общей сложности с субъектами малого бизнеса и социально-ориентированными НКО было заключено более четырёх тысяч контрактов, сообщили ИА REGNUM 31 января в пресс-службе администрации главы республики.

На заседании правительства региона исполняющий обязанности председателя комитета по госзакупкам Дагестана Джафар Гаджибеков рассказал, что одной из проблем развития сферы закупок является отсутствие в республике органа исполнительной власти или учреждения, которое бы рассматривало обоснования цен на закупаемые товары, работы и услуги.

Кроме того, чиновник отметил низкий уровень квалификации специалистов-заказчиков по закупкам. Так, за 2018 год в комитет поступило около девяти тысяч закупочных документаций, по которым из-за наличия нарушений и ошибок было вынесено около четырёх тысяч замечаний.

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Напомним, 22 октября 2018 года глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что столица региона Махачкала с начала года сэкономила 39 млн рублей благодаря торгам, прежде всего в сферах здравоохранения и дорожного строительства. На эти средства, как заявил политик, будет дополнительно отремонтировано 17 внутригородских улиц.

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