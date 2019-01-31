«Что, не страшно?» — глава подмосковного СПЧ о дефиците продуктов в Москве

Москва, , 17:06 — REGNUM К возможному подорожанию и дефициту продуктов из-за новых правил транспортного движения в Москве и в Подмосковье отнеслись с иронией. Едкий комментарий на эту тему разместила у себя на странице в Facebook председатель совета по правам человека при губернаторе Московской области Марина Юденич.

«А у нас, оказывается, новая страшилка. В Москве — говорят — грядут перебои с продуктами. Ну снова мальчики синюшные в глазах и куриная кожа по талонам. Что, не страшно? И правильно», — написала правозащитник в социальной сети.

После ироничного начала советник губернатора Московской области попыталась объяснить, что боятся подорожания или дефицита пищи не стоит. Однако вместо аргументов, почему новые транспортные правила не скажутся на доставке продуктов, Юденич перевела тему в конспирологию и высказала мысль, что ситуация целенаправленно нагнетается.

«Вот сотый раз повторю, за каждой такой вот массовой кампанией, с текстами под копирку в социальных сетях, кликушеством и заламыванием рук в формате «мы все умрём» — всегда стоят чьи-то внятные финансовые интересы. Всегда. Тот редкий случай, когда исключения из правила нет. Откуда растут ноги из этой конкретной страшилки?» — задается вопросом Юденич, но ответа на него сразу почему-то не дает.

Правозащитник считает, что по новым правилам движения по Москве не смогут ездить допотопные «Газели», «коптящие как керосинки», которые в основном развозят строительные материалы. В заключение автор поста уверяет, что перебоев с продуктами не будет.

«Продукты в Москве никуда не денутся. Логистика у всех (всех без исключения, а не только сетевых гигантов) продуктовых магазинов простроена давно, прозрачна и в новые правила вписана полностью. Не впишутся в них теневые микро-перевозчики, которые собственно и стоят за волной страшилок и пугалок в сети. И все», — подытоживает Юденич.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, информацию о вероятных перебоях с продуктами и росте цен мэр Москвы Сергей Собянин назвал безосновательными. Своим мнением он поделился в личном микроблоге.

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