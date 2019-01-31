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Литр дизельного топлива в России за неделю подорожал на 1 копейку

Экономика

Цены на бензин в среднем не изменились

Москва, 31 января 2019, 16:24 — REGNUM  Цены на автомобильный бензин в России за период с 21 по 27 января в среднем не изменились, а дизельное топливо подорожало на 1 копейку. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

При этом с начала года бензин подорожал на 0,6%, дизельное топливо — на 0,9%. Средняя стоимость литра бензина, по данным Росстата, достигла 43,77 рубля, дизельного топлива — 47,24 рубля.

За неделю рост цен на бензин зафиксирован в 14 центрах субъектов Федерации. Наибольший рост наблюдался в Салехарде — на 2,4%, Ульяновске — на 0,7%. В девяти региональных центрах отмечено снижение цен, в том числе в Черкесске — на 0,6%.

В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин за неделю не изменились.

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