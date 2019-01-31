37% итальянцев предпочитают платить наличными

Рим, , 16:19 — REGNUM 37% совершеннолетних граждан Италии предпочитают платить наличными, а не с помощью банковских карт, сообщает в четверг, 31 января, Italia Oggi со ссылкой на данные профильного исследования.

Среди женщин этот показатель выше (40%), чем среди мужчин (34%). Платежи наличными чаще предпочитают жители юга страны (41% против 31% на севере) и чаще молодежь, чем граждане пенсионного возраста (43% против 31%).

В 70% случаев наличные деньги используются для оплаты незначительных счетов. В целом 43% платежей в Италии осуществляются с помощью наличных средств.