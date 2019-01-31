В Ярославле завершено строительство ещё одного фармацевтического завода

Ярославль, , 16:03 — REGNUM В Ярославле в индустриальном парке «Новоселки» завершено строительство нового завода фармацевтической компании «Безен Хелскеа». Об этом сообщает официальный портал органов государственной власти Ярославской области.

Предприятие будет производить аналог человеческого гормона — микронизированный прогестерон. Это препарат входит в перечень жизненно важных лекарственных средств и широко применяется в сфере акушерства и гинекологии.

Генеральный директор компании «Безен Хелскеа Рус» Ольга Волкова заявила, что компания настроена взаимодействие с Ярославской областью, а предприятие построено с учетом будущего развития и имеет технические возможности для расширения производства.

Своей заинтересованность не скрывают и в региональном правительстве.

«Компания «Безен Хелскеа» стала шестым резидентом ярославского фармацевтического кластера. Сегодня он является одной из самых больших отраслевых агломераций предприятий данного профиля в России и входит в тройку лучших в стране. Общий объем инвестиций в развитие ярославского фармкластера уже превысил 27 миллиардов рублей. Теперь на территории региона будет производиться еще один инновационный лекарственный препарат», — сказал заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.

В настоящий момент на заводе идет наладка оборудования, которая займёт около двух месяцев. После этого он будет введен в эксплуатацию.