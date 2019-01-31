Празднование юбилея Калашникова в Удмуртии обойдется в 600 млн рублей

Ижевск, , 15:56 — REGNUM Власти Удмуртии рассчитывают потратить на проведение мероприятий в рамках 100-летнего юбилея знаменитого конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова 600 млн рублей. Планируется привлечь 400 млн рублей федеральных средств и 200 млн рублей — из бюджета республики, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

Центральным событием года станет День Оружейника — 2019, в рамках которого пройдут «Форум оружейников России», форум «Армия-2019», «Калашников Биатлон Фест», выставка продуктов заводов оборонно-промышленного комплекса Удмуртии. Одним из знаковых событий 100-летия со дня рождения Калашникова и символом возрождения традиций оружейного города станет начало реконструкции объекта культурного наследия — «Главного корпуса оружейного завода».

Кроме того, состоится торжественное открытие социальных и спортивных объектов, в их числе — Центральная площадь Ижевска и детский технопарк «Калашников».

По словам зампреда правительства республики Александр Свинина, особое внимание будет уделено разработке символики и единого стиля празднования.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 100-летний юбилей Михаила Калашникова будет отмечаться в ноябре 2019 года. Уже с середины января в 15 регионах страны проходят мероприятия, приуроченные к юбилею оружейника. В рамках встречи, которая состоялась 14 января, глава Удмуртии Александр Бречалов пригласил президента РФ Владимира Путина на «Форум оружейников».

21 января режиссер Сергей Бодров-старший приступил к съемкам картины о Калашникове. Лента расскажет о биографии оружейника и его главном творении — автомате Калашникова. Кроме актеров, в съемках принимают участие специалисты концерна «Калашников» в качестве экспертов.

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