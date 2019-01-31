Нефть не спеша «тестирует границы дозволенного»

Москва, , 15:53 — REGNUM В ответ на опубликованные 30 января под вечер данные о запасах топлива в США, нефть марки Brent подорожала от уровней $61,70−61,90 за баррель за пару часов до отметки в $62,50 за баррель. Поводом к продолжению роста послужил тот факт, что запасы сырой нефти, по данным Агентства по энергетической информации (EIA), увеличились за неделю лишь на 919 тыс. баррелей, против существенно завышенных консенсус-ожиданий опроса экспертов Reuters в 3,2 млн баррелей. Вчерашние данные также были заметно ниже цифр прироста запасов недельной давности, когда они составили сразу 7,97 млн баррелей, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв.

«Разошлись данные от EIA и со статистикой Американского института нефти (API), там ещё в среду оценили рост запасов в 2 млн баррелей. Плюсом для нефтяных цен стало и то, что снизились, по данным EIA, на 2,2 млн баррелей запасы бензина. Однако рынок не забыл, что бензина в хранилищах до этого становилось всё больше на протяжении восьми недель подряд, да и запасы нефти продолжают показывать пусть и слабый, но рост. Инвесторы по-прежнему встревожены явным замедлением темпов мировой экономики, и это заметно сдерживает пока любой дальнейший рост в нефти, которая и без того уже отскочила от чисто спекулятивных предновогодних $50 за баррель более чем на $12», — добавил Пушкарёв.

Как результат, рынок посчитал дневное движение избыточным и нефть вновь откатила вниз и сегодня, 31 января, в первой половине дня протестировала отметку $61,50, но за считанные минуты нашла там покупателей и вскоре вернулась к уровням $61,80−61,90. Вероятнее всего, в ближайшие сутки нефтяной рынок продолжит тестировать ближайшие «границы дозволенного» вокруг среднего значения $62 плюс-минус 50−70 центов в обе стороны, но вряд ли легко покинет до конца недели этот сравнительно узкий коридор.

«Инвесторы будут внимательно отслеживать любую информацию вокруг событий в Венесуэле, где, по сути, идёт борьба сторонних сил за огромные нефтяные месторождения, а не только противостояние между официальной властью президента Мадуро и пытающейся захватить власть оппозицией во главе с Гуайдо, которого уже на этой неделе могут «признать» главой государства и страны ЕС, по мере того как истекает срок восьмидневного ультиматума. Но если реальная ситуация в стране за эти дни измениться не успеет, то и котировки нефти продолжат колебания скорее в выжидательном режиме», — заключил эксперт.

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