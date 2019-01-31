Объём производства продукции аквакультуры в России вырос почти на 6%

Москва, , 15:53 — REGNUM Объём выращивания рыбы и морепродуктов в России по итогам 2018 года составил 232 тысячи тонн, что на 5,6% превышает показатель предыдущего года. Сведения приводятся по предварительным данным, сообщила 31 января пресс-служба Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство).

Самая значительная динамика зафиксирована в Дальневосточном федеральном округе, где объём производства продукции аквакультуры в прошлом году составил почти 13 тыс. тонн (рост +34%). До 59,5 тыс. тонн (+21%) нарастили объём выпуска предприятия Северо-Западного федерального округа. В тройку лидеров по темпам прироста также вошел Уральский федеральный округ с показателем 10 тыс. тонн (+15,5%).

Отмечается, что рост во многом связан с аукционным распределением новых участков под аква‑ и марикультуру, вошедшим в практику три года назад после вступления в силу Закона об аквакультуре.

На сегодняшний день основное производство в этой сфере приходится на Южный федеральный округ — в 2018 году там произведено более 77 тыс. тонн, что примерно соответствует показателю прошлого года, Северо-Западный (59,5 тыс. тонн) и Центральный (34,5 тыс. тонн) федеральные округа.

Проектом стратегии развития отечественного рыбохозяйственного комплекса к 2030 году предусмотрено увеличение объема производства товарной аквакультуры до 600 тыс. тонн.

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