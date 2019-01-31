Белоруссия предложила России отказаться от роуминга

Москва, , 15:49 — REGNUM Предложения по дорожной карте об отмене роуминга между Россией и Белоруссией поступило от белорусской стороны в российские профильные ведомства. Об этом рассказала начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС России Елена Заева.

Она пояснила, что предложения по дорожной карте поступили Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Минкомсвязи России. Дорожная карта в настоящее время обсуждается, уточняют РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков назвал основную преграду на пути отмены роуминга между Россией и Белоруссией. Она заключается в особенностях регулирования сферы связи двух стран — в частности, значительной разнице в тарифах.

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