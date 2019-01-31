В феврале ожидается ещё одна «волна укрепления» рубля

Москва, , 15:47 — REGNUM Факторы, способствующие укреплению российского рубля в январе против бивалютной корзины, практически исчерпаны. В частности, завершился период налоговых выплат валютными экспортерами, правительство США возобновило работу после шатдауна, срочный российский рынок может начать коррекционное снижение после роста в январе, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ГК TeleTrade Артем Авинов.

«С другой стороны, появляются факторы, играющие против рубля. Одним из основных стоит выделить возобновление покупок валюты со стороны ЦБ РФ в рамках бюджетного правила. Однако не стоит исключать еще одной волны укрепления российского рубля в первых числах февраля», — считает эксперт.

Правда, причина будет не в силе рубля, а в слабости доллара США, который 30 января подвергся сильной распродаже по всему рынку на решении ФРС сохранить процентную ставку на прежнем уровне с одновременным внесением изменений в сопроводительное заявление. В частности, члены ФРС признали необходимость отказаться от политики постепенного повышения ставок, а в рамках пресс-конференции Джером Пауэлл сообщил, что «Процесс сокращения баланса ФРС завершится раньше с более высоким объемом активов».

«В этих условиях, я полагаю, укрепление российского рубля продолжится, и в ближайшие дни мы увидим курс на уровне 64,48−64,60 против доллара США. Более сильное укрепление российского рубля, исходя из сегодняшнего дня, представляется маловероятным. После небольшой консолидации вблизи указанного выше диапазона ожидается среднесрочное ослабление рубля против бивалютной корзины», — предположил Авинов.

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