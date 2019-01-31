Порт Риги: уголь, лес и контейнеры компенсировали уход российской нефти

Рига, , 15:43 — REGNUM Рижский порт нарастил объемы перевалки грузов за 2018 год на 8,2% до 36,4 млн тонн, сообщает The Baltic Course. Такую динамику, несмотря на сокращение перевалки наливных грузов, в порту объясняют существенным увеличением показателей по обработке насыпных и генеральных грузов.

«В ушедшем году Рижский порт смог увеличить объемы переваленных грузов, достигнув при этом максимальных показателей за всю историю существования порта в сегменте генеральных грузов, установив новые рекорды в сегментах контейнерных грузов и сельхозпродукции, а также по количеству обслуженных пассажиров», — заявил управляющий Рижским свободным портом Ансис Зелтиньш.

Так, контейнерооборот порта составил 470 тыс. TEUs, что на 5,2% больше, чем в 2017 году. Объемы перевалки сельскохозяйственных грузов составили 1,9 млн тонн, рост составил 12,9%.

Также за прошедший год в Рижском порту существенно увеличилась перевалка угля — 20,8%, и лесоматериалов — на 34,5%.

Главной проблемой для порта Риги сегодня, как и для других портов Прибалтики, является политика России по переводу собственных грузопотоков из Латвии, Литвы и Эстонии.

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Однако, если наливные грузы перевести на российский порты Северо-Запада удалось достаточно быстро, тем не менее, часть российских грузов по-прежнему перегружается через порты Прибалтики. Как объясняют аналитики, грузовладельцы делают выбор в пользу прибалтийского маршрута благодаря развитой логистике добавленной стоимости.

В портах Латвии, Литвы и Эстонии широко распространено предоставление дополнительных услуг, например, перекомплектация грузовых партий, изменение транспортных и товарораспорядительных документов, в то время как на российской территории такие условия чаще всего недоступны.

Наибольший интерес представляют как раз контейнерные грузы, с которыми и производятся подобные операции. По этой причине контейнеры являются для стивидоров наиболее прибыльным видом грузов. Как пишет ИАА ПортНьюс, перевалка контейнера с учётом его хранения, перемещения может обойтись в несколько сотен долларов. При этом стоимость перевалки нефтепродуктов в российских портах составляет в среднем 4 доллара за тонну. Однако до конца переориентировать контейнеры на российские порты пока что так и не удается.

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