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Нет денег: в Туркмении объединяют научные организации

Экономика

Изменения затронули четыре института, относящихся к республиканской академии наук

Ашхабад, 31 января 2019, 15:41 — REGNUM  Институт языка и литературы имени Махтумкули и Национальный институт рукописей Туркмении объединяют в Институт языка, литературы и национальных рукописей имени Махтумкули. Соответствующее постановление подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Также туркменский лидер подписал постановление, в соответствии с которым объединяются Институт истории и Институт археологии и этнографии. На их базе создается Институт истории и археологии при академии наук.

Глава государства поручил министерству юстиции и академии наук разработать и утвердить проект положения о новых научных учреждениях, и подготовить предложения о внесении в законодательство страны изменений и дополнений, вытекающих из этих преобразований.

Причины, по которым произошло объединение научных организаций, пресс-служба главы государства озвучивать не стала.

ИА REGNUM напоминает, что ранее президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление, в соответствии с которым академия наук Туркмении поэтапно будет отлучена от госбюджета, а через три года полностью лишится государственного финансирования.

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Туркменские власти объясняют это необходимостью «обеспечивать конкурентоспособность научных достижений и развитие научной деятельности».

По неофициальным данным, истинной причиной тому мог стать дефицит средств в государственном бюджете.

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Экономика Туркмении
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