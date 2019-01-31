Президент Египта подписал указ о создании российской промзоны

Каир, , 15:41 — REGNUM В экономическом районе Суэцкого канала будет создана российская промышленная зона, соответствующий указ подписал президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, сообщает 31 января агентство MENA.

Отмечается, что в ноябре 2018 года российско-египетское соглашение о создании промзоны одобрил парламент Египта. Ранее стало известно, что соглашение о создании промышленной зоны на площади в 5,2 млн кв. м. сроком на 50 лет с автоматическим продлением каждые пять лет было подписано в мае прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, в создание промышленной зоны на востоке Порт-Саида в северной части Египта будут вложены около $7 млрд. Полная реализация проекта позволит создать 35 тыс. новых рабочих мест.

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