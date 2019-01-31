В Центробанке Танзании назвали причины падения национальной валюты

Дар-эс-Салам, Танзания, , 15:39 — REGNUM Центробанк Танзании назвал причины падения танзанийской шиллинга по отношению к доллару США. Об этом сообщает газета Mtanzania.

9 июня 2018 года 1 доллар составлял 2220 танзанийских шиллингов, а 30 января 2019 года 1 доллар составлял 2314 танзанийских шиллингов.

30 января представитель Центробанка подчеркнул, что такая ситуация обычна для Танзании. В этот сезон количество туристов и экспорта традиционно снижается, что вызывает падение курса национальной валюты.

Ситуация с падением национальной вызвала дискуссию в сети и СМИ. Граждане опасаются сокращения национальных валютных резервов.

Представитель Центробанка также отметил, что в последние дни доллар укрепился, вызвав снижение стоимости национальных валют многих стран.