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В Центробанке Танзании назвали причины падения национальной валюты

Экономика

В Центробанке заявили, что это обычные сезонные изменения, и поводов для беспокойства нет

Дар-эс-Салам, Танзания, 31 января 2019, 15:39 — REGNUM  Центробанк Танзании назвал причины падения танзанийской шиллинга по отношению к доллару США. Об этом сообщает газета Mtanzania.

9 июня 2018 года 1 доллар составлял 2220 танзанийских шиллингов, а 30 января 2019 года 1 доллар составлял 2314 танзанийских шиллингов.

30 января представитель Центробанка подчеркнул, что такая ситуация обычна для Танзании. В этот сезон количество туристов и экспорта традиционно снижается, что вызывает падение курса национальной валюты.

Ситуация с падением национальной вызвала дискуссию в сети и СМИ. Граждане опасаются сокращения национальных валютных резервов.

Представитель Центробанка также отметил, что в последние дни доллар укрепился, вызвав снижение стоимости национальных валют многих стран.

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