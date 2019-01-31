Самая маленькая квартира в России находится в Казани

Казань, , 15:31 — REGNUM Самая маленькая квартира, которую можно приобрести на вторичном рынке жилья в России, располагается в Казани. За ее продажу хозяин надеется выручить 1,35 млн рублей, исследование «компактного» жилья провели аналитики портала «Мир квартир».

Ее площадь составляет 12 кв. метров, жилье оборудовано отдельным душем и туалетом, имеет кухонную зону, мебель и техника специально подобраны под небольшую площадь.

Квартира, площадь которой всего лишь на 50 кв. см больше, в Новосибирской области продается за 850 тыс. рублей.

В Миассе можно приобрести малогабаритную квартиру площадью 12,7 кв. метров всего за 430 тыс. рублей.

Квартира, площадь которой не превышает 13 кв. метров, в Кемерове продается за 650 тыс. рублей, в Калининграде — за 750 тыс. рублей, а в Архангельской области — уже за 1,8 млн рублей, но в цену входит тамбур, согласованная хозяином перепланировка и оставленная бытовая техника. В Санкт-Петербурге квартира с аналогичными условиями и рядом с Мариинским театром стоит 1,7 млн рублей.

В Москве же переделанная из комнаты в бывшем милицейском общежитии квартира площадью 13 кв. метров продается уже за 3,5 млн рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по итогам III квартала 2018 года средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в Татарии составила 61,454 тыс. рублей за кв. метр, что является одним из самых высоких показателей в Приволжском федеральном округе. Причем цена «квадрата» в новостройках республики также одна из самых высоких в ПФО — 59,225 тыс. рублей.

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