Жителей Орла сталкивают с перевозчиками

Орел, , 15:22 — REGNUM Решение о повышении тарифа на проезд в общественном транспорте Орла до 20 рублей с 1 февраля отменено не будет. Об этом стало известно по итогам заседания горсовета Орла 31 января.

Как сообщили «Орловские новости», начальник управления городского хозяйства и транспорта Николай Ванифатов привел следующие цифры: в маршрутках Орла установлено только 115 валидаторов из 348. При этом чиновник заявил, что «понимание со стороны перевозчиков есть».

По утверждению чиновника, в тех маршрутках, где валидаторы отсутствуют или не работают, граждане вправе заплатить наличными 17 рублей. В курсе ли водители, неизвестно, но в любом случае именно пассажирам придется доказывать свое право платить меньше. Впрочем, чиновник предложил орловцам, в случае, если водители будут требовать 20 рублей за проезд в маршрутке без валидатора, жаловаться по телефону «горячей линии».

«Зачем отменять то решение, которое мы принимали в декабре? Выводы мы будем делать в понедельник», — заявил на заседании мэр Василий Новиков.

«Жителям по большому счёту все равно как платить за проезд — картой или наличными, если он все равно остаётся 17 рублей», — считает зампредседателя горсовета Владимир Негин.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года депутаты горсовета Орла утвердили новую систему оплаты проезда в общественном транспорте: с 1 февраля тариф составит 20 рублей в случае оплаты наличными и останется на уровне 17 рублей для тех, кто платит безналичным способом.

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Добавим, что в декабре 2017 года, когда депутаты горсовета также принимали решение об увеличении тарифа на проезд в общественном транспорте (тогда — с 16 до 17 рублей), зампредседателя горсовета Владимир Негин заявил, что депутаты приостановят решение об увеличении стоимости, «если в течение декабря перевозчики не исправятся». Судя по отзывам горожан, ситуация в общественном транспорте города никак не изменилась. Об этом свидетельствует и страшная трагедия, произошедшая в октябре: троллейбус врезался в группу людей, выходивших из маршрутного автобуса, который, по данным следователей, производил высадку людей не по правилам — не подъехав к остановке. Тогда погибли три человека.

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