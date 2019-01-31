Россия может ограничить ввоз бразильских соевых бобов

Москва, , 15:19 — REGNUM Обнаружение в поступивших из Бразилии соевых бобах токсичного гербицида глифосата может привести к временному ограничению его импорта в Россию. Об этом сообщает 31 января пресс-служба Россельхознадзора.

Ведомство зафиксировало множество случаев выявления в бразильских соевых бобах повышенного содержания глифосата. Если Бразилия не скорректирует ситуацию в кратчайшие сроки, Россия ограничит ввоз этой продукции.

Высокая степень токсичности глифосата для человека и животных подтверждена рядом научных исследований, пояснили в Россельхознадзоре.

Острота ситуации донесена до компетентных органов Бразилии. Российская сторона также предложила провести соответствующее обсуждение.

Глифосат находится на первом месте в мире по объему производства среди гербицидов. Его применяют для борьбы с сорными травами. Это вещество может способствовать возникновению тяжелых болезней, включая онкологические.

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