Пресс-служба мэрии Москвы уверяет в стабильности цен и поставок

Москва, , 15:13 — REGNUM Новые правила оформления пропусков для въезда в Москву большегрузов никак не влияют на цены продуктов и организацию поставок, сообщили журналистам 31 января в пресс-службе аппарата мэрии и правительстве Москвы.

О стабильной ситуации говорится в релизе, где представлены комментарии представителей сетевых магазинов «Магнолия» и «Азбука Вкуса».

«Полки в магазинах как были полными продуктов, так и останутся. Я не ожидаю, что это [новые правила оформления пропусков] как-либо отразится на ценах», — заявил генеральный директор сети магазинов «Магнолия» Владислав Зуб.

По его словам, операторы и логисты, которые работают в Москве на регулярной основе, теперь будут оформлять не разовые пропуска, а годовые. Автопарк «Магнолии» уже сейчас работает на годовых пропусках, сказал Зуб.

«У нас перебоев с поставками нет. Повышения цен не ожидается. С Департаментом транспорта у нас тоже никаких проблем нет. У нас малотоннажный транспорт, который позволяет осуществлять безболезненно перевозку и доставку товаров к нашим точкам», — рассказал помощник исполнительного директора сети магазинов «Азбука Вкуса» Андрей Чурсин.

Ранее о нюансах логистики Москвы корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель отдела внутригородских перевозок FM Logistic Андрей Крюков. Так, оформление годовых пропусков сопряжено с услугами посреднических фирм, что не учитывает в аргументах представителей власти. Кроме того, доставка товаров в ночное время затруднена законами о тишине, а также вечерней парковкой автомобилей, затрудняющей подъезд к торговым объектам.

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