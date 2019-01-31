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В 2018 году импорт транспортных средств в Таджикистан вырос на 42%

Экономика

Спрос автомобилей на внутреннем рынке остается слабым

Душанбе, 31 января 2019, 14:57 — REGNUM  В 2018 году объем импорта автотранспортных средств в Таджикистан составил $307,2 млн, что на 42% больше, чем в 2017 году, сообщает 31 января агентство «ТаджикТА» со ссылкой на данные агентства по статистике при президенте республики.

Доля импорта транспортных средств от общего объема импортных товаров составила 23,4%. Эксперты отмечают, что спрос автомобилей на внутреннем рынке остается слабым, поэтому рост импорта может быть связан с закупкой грузовых автомобилей для реализации инвестиционных проектов.

Напомним, 15 февраля 2018 года в Таджикистане вступил в силу запрет на ввоз транспортных средств, выпущенных раньше 2005 года. В 2018 году экспорт транспортных средств из Таджикистана сократился на 37%, до $16,3 млн.

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