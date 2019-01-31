Баланс транспортной логистики Москвы может быть нарушен — эксперт

Москва, , 14:53 — REGNUM Ограничение на грузовые перевозки в Москве в дневное время не отвечает интересам Москвы и москвичей, сообщил 31 января корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела внутригородских перевозок FM Logistic Андрей Крюков.

По его словам, ограничение частоты выдачи пропуска до двух раз в месяц является логичной мерой и перекликается с назначением такого рода разрешений: если разовый пропуск продлевать бесконечное количество раз, он утратит смысл своего предназначения.

«Другой вопрос в том, что процедура оформления пропусков для передвижения грузовых автомобилей по Москве неотъемлемо сопряжена с услугами посреднических фирм. Её стоимость зависит от срока действия разрешения: годовой обходится от 45−50 тысяч рублей. Оформление разового пропуска возможно даже в обход посредников, поэтому его многократное получение в качестве а-ля постоянного практиковалось некоторыми водителями из-за отсутствия серьёзных административных ресурсов для получения годового разрешения и из-за нежелания оплачивать услуги посреднических фирм. По версии столичных властей получение и годового, и разового пропуска бесплатно, поэтому формальных оснований обращаться к чиновникам насчёт того, что упорядочение процедуры приведет к удорожанию перевозок, нет», — сказал Крюков.

Он считает, что ограничение времени доставки тяжелым грузовым транспортом обоснованная и логичная мера.

«Будущее мегаполисов — в использовании малотоннажного и экологически безвредного транспорта. Это лишь вопрос времени — когда грузовики массой более 1,5 тонн прекратят доставки как минимум в пределах третьего транспортного кольца (ТТК). Сужение временных коридоров доставки на переходный период неизбежно», — полагает эксперт.

С другой стороны, ограничение на передвижение грузового транспорта с грузоподъемностью до тонны с 06:00 до 22:00 в пределах ТТК не вписывается в логику развития транспортной инфраструктуры мегаполиса и может привести не только к подорожанию товаров первой необходимости, но к их дефициту.

«У магазинов существуют окна доставки, уместить их в данный промежуток времени невозможно в силу ряда объективных причин: закон о тишине, парковки личного транспорта в ночное время, затрудняющие подъезд к местам разгрузки. Эти и другие факторы способны нарушить баланс транспортной логистики города и привести в конечном итоге к росту социальной напряжённости. Можно ограничивать движение транспортных средств по грузоподъемности, по классу экологической безопасности, по виду топлива, но полный запрет не отвечает ни интересам города, ни интересам столичных властей», — заявил Андрей Крюков.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты и власти Москвы разошлись в оценке влияния новых правил перевозок на бесперебойность доставки продуктов в магазины Москвы, а также на розничные цены.

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