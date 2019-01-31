Альтернативные источники: «тонкое» место в кредитной истории граждан

Москва, , 14:36 — REGNUM Сама идея упростить восприятие сложных процессов — заслуживает уважения. Получить беглую оценку собственной кредитоспособности без углубления в детали — отличная возможность для каждого гражданина РФ. Другой вопрос в том, что кредитный рейтинг вычисляется автоматически с учетом большого количества вводных данных, заявил корреспонденту ИА REGNUM член Московского отделения «Опоры России» Сергей Бондарев.

«При этом алгоритм вычисления, как и сам набор информации, которая берется во внимание, а также вес каждой составляющей не раскрываются. Станет ли при таких условиях уважающая себя финансовая организация принимать решение, основываясь только на абстрактном значении? Ответ очевиден. Даже при высоком рейтинге никто не гарантирует положительного решения по одобрению кредита. Выходит, что система работает в одностороннем порядке. Ведь низкий рейтинг с большей долей вероятности заставит банк выдать решение об отказе», — пояснил эксперт.

Сама идея рейтинга тянется уже многие годы. Кроме того, исходя из консультативного доклада о стратегии развития бюро кредитных историй Банка России, опубликованного в конце 2017 года, в рейтинге могут учитываться данные от мобильных операторов, интернет-провайдеров, страховых компаний и поставщиков ЖКХ. Там говорится о том, что необходимо дополнять кредитные истории граждан сведениями из альтернативных источников данных. Получается, получил компенсацию по страховому случаю, просрочил оплату за интернет и мобильный телефон — новый телефон в кредит не купишь.

«Работодатель также сможет получить доступ к кредитному рейтингу и истории подчиненного, разумеется, при письменном согласии. Но не стоит забывать, что такое согласие зачастую является добровольно-обязательным документом при приеме на работу. И вопрос о том, как недобросовестный работодатель может использовать сведения о финансовом положении работника, остается открытым», — высказал свое мнение Бондарев.

Как сообщало ИА REGNUM, возможность узнать индивидуальный кредитный рейтинг вместе с кредитной историей появилась у российских граждан. Соответствующие поправки в закон о кредитных историях вступили в силу 31 января 2019 года.

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