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МИД Казахстана планирует продвигать в Евросоюзе экспорт несырьевых товаров

Экономика

Около 88% экспорта из Казахстана в Евросоюз приходится на нефть

Брюссель, 31 января 2019, 14:30 — REGNUM  Внешнеполитическое ведомство Казахстана планирует продвигать товары казахстанского производства на рынки Европейского союза, заявил заместитель министра иностранных дел Роман Василенко на круглом столе «Отношения ЕС и Казахстана: от вопросов безопасности к региональному сотрудничеству» в Брюсселе. Об этом 31 января сообщает агентство «Казинформ».

Заместитель министра отметил, что в настоящее время около 88% казахстанского экспорта приходится на нефть. Василенко также призвал представителей Евросоюза работать над сопряжением стратегий развития транспортной отрасли.

Представитель Европейской дипломатической службы Люк Девинь, в свою очередь, отметил, что сотрудничество Казахстана с ЕС выходит за рамки экономического партнерства. По словам Девинь, стороны сходятся в вопросах безопасности, экологии и борьбы с терроризмом.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2018 года страны Евросоюза инвестировали в экономику Казахстана $5,7 млрд, что на 14% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

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Политическая жизнь Казахстана
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