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В России могут запретить открывать хостелы в жилых домах

Экономика

Парламентарий обратила внимание на те проблемы, которые несет размещение такого типа «гостиниц»

Москва, 31 января 2019, 13:59 — REGNUM  В ходе весенней сессии Госдумы может быть принят законопроект о запрете размещения хостелов в жилых домах. Как передает корреспондент ИА REGNUM 31 января, об этом заявила председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская («Справедливая Россия»).

Парламентарий обратила внимание на проблемы, которые несет размещение такого типа «гостиниц» в жилых домах.

«Думаю, что мы справимся с этой проблемой в весеннюю сессию», — подчеркнула Хованская.

Напомним, законопроект о запрете размещения хостелов в многоквартирных жилых домах внесен в Госдуму осенью 2015 года, в мае 2016 года документ был принят в первом чтении, однако позднее проект закона предложило доработать Федеральное агентство по туризму (Ростуризм).

Как сообщало ИА REGNUM, замглавы правительства РФ Виталий Мутко заявил, что открытие в жилом многоквартирном доме хостела должно происходить только с согласия жильцов.

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