Янгон, Мьянма, 31 января 2019, 13:56 — REGNUM Кондитерская компания Lotte Confectionery приобрела L&M Mayson Co., сообщает Yonhap News.
31 января представители компании Lotte сообщили, что завершили процесс приобретения кондитерской компании L&M Mayson Co.
Подписание бумаг состоялось в отеле LOTTE Hotel & Serviced Apartments в городе Янгон, Мьянма.
Согласно новостному источнику, компания приобрела 80% акций Mayson. Известно, что сумма сделки составила 77 млрд вон (~$66,7 млн).
L&M Mayson Co. — крупнейшая кондитерская компания в Мьянме, основанная в 1996 году. В распоряжении компании по всей территории Мьянмы находятся 3 фабрики, 12 офисов продаж, 10 дистрибьюторских центров.