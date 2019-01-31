Кондитерская компания Lotte Confectionery приобрела L&M Mayson Co Экономика Сумма сделки составила $66,7 млн Янгон, Мьянма, , 13:56 — REGNUM Кондитерская компания Lotte Confectionery приобрела L&M Mayson Co., сообщает Yonhap News. 31 января представители компании Lotte сообщили, что завершили процесс приобретения кондитерской компании L&M Mayson Co. Подписание бумаг состоялось в отеле LOTTE Hotel & Serviced Apartments в городе Янгон, Мьянма. Согласно новостному источнику, компания приобрела 80% акций Mayson. Известно, что сумма сделки составила 77 млрд вон (~$66,7 млн). L&M Mayson Co. — крупнейшая кондитерская компания в Мьянме, основанная в 1996 году. В распоряжении компании по всей территории Мьянмы находятся 3 фабрики, 12 офисов продаж, 10 дистрибьюторских центров.

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