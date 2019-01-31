Четверг, 31 Января 2019 года
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Кондитерская компания Lotte Confectionery приобрела L&M Mayson Co

Экономика

Сумма сделки составила $66,7 млн

Янгон, Мьянма, 31 января 2019, 13:56 — REGNUM  Кондитерская компания Lotte Confectionery приобрела L&M Mayson Co., сообщает Yonhap News.

31 января представители компании Lotte сообщили, что завершили процесс приобретения кондитерской компании L&M Mayson Co.

Подписание бумаг состоялось в отеле LOTTE Hotel & Serviced Apartments в городе Янгон, Мьянма.

Согласно новостному источнику, компания приобрела 80% акций Mayson. Известно, что сумма сделки составила 77 млрд вон (~$66,7 млн).

L&M Mayson Co. — крупнейшая кондитерская компания в Мьянме, основанная в 1996 году. В распоряжении компании по всей территории Мьянмы находятся 3 фабрики, 12 офисов продаж, 10 дистрибьюторских центров.

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