В Казахстане анонсировали дату запуска электронных торгов нефтяным газом

Астана, , 13:55 — REGNUM В Казахстане торги сжиженным нефтяным газом на электронной торговой площадке ETS Commodity Exchange планируется запустить 5 февраля 2019 года, сообщили 31 января в пресс-службе товарной бирже ETS.

Отмечается, что данная мера станет шагом к либерализации оптового ценообразования на сжиженный газ на внутреннем рынке. Для запуска электронных торгов в течение трех месяцев было обучено около 500 сотрудников компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 год министерство энергетики Казахстана утвердило предельную цену на сжиженный нефтяной газ, реализуемый на внутреннем рынке. С 1 января по 31 марта 2019 года предельная цена установлена на уровне 38,7 тыс. тенге ($104 по курсу на) за тонну без учета НДС декабря.

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