Доля банкнот 200 и 2000 рублей достигла 6% — ЦБ РФ

Москва, , 13:43 — REGNUM В России банкноты 200 и 2000 рублей постепенно вытеснят банкноты номиналом 100 и 2000 рублей, сообщается на сайте регулятора.

За 2018 год доля 100-рублевых банкнот сократилась с 20% до 19%, доля 1 000-рублевых — (с 31% до 27%.

При этом отмечен рост количества купюр номиналом 200 и 2000 рублей, их доля за год достигла 6%

По данным ЦБ на 1 января 2019 года, в России находится в обращении 10,3 трлн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года Банк России зафиксировал рост количества подделываемых денежных купюр номиналом 2000 рублей.

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