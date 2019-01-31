«У учителей нет таких зарплат»: В парламенте Киргизии критикуют госипотеку

Бишкек, , 13:40 — REGNUM Больших положительных изменений в работе Государственной ипотечной компании не наблюдается. Ипотечные кредиты по-прежнему остаются неподъемными и маловыгодными для многих работников бюджетной сферы. Об этом заявила депутат Карамат Орозова на заседании парламента Киргизии, пишет «Tazabek».

Народная избранница возмутилась тем, что более обеспеченным гражданам ипотечные кредиты выдают под меньший процент, чем тем, у кого доходы значительно ниже.

Орозова акцентировала внимание на том, что для получения ипотечного займа под 9% годовых нужно выплатить первоначальный взнос в размере от 10% до 20% от суммы кредита на жилье. В то же время те, кто может позволить себе сразу внести 20% от стоимости жилья, получают кредит уже под 8%. А если заплатить 30%, то процентная ставка составит лишь 7%.

Также парламентарий выразила недовольство в связи с тем, что при действующих условиях ипотечного кредитования киргизстанцы должны ежемесячно тратить не менее 50% своей заработной платы на погашение таких займов. То есть, при нынешних ценах на жилье, бюджетники должны платить около 16 тысяч сомов (15,2 тысячи рублей) в месяц.

«Значит, надо получать зарплату в 32 тысячи сомов (30,5 тысячи рублей). У нас же нет таких зарплат у медиков, учителей, государственных и муниципальных служащих. Кроме того, по той процентной ставке в 9% бедные семьи квартиру стоимостью $25 тысяч получают (1,65 млн рублей) за $44 тысячи (2,91 млн рублей). Это говорит о том, что бедные семьи работают на банки», — констатировала Карамат Орозова.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным министерства финансов, в 2018 году номинальная среднемесячная заработная плата в Киргизии сложилась на уровне 15,7 тысячи сомов (15 тысяч рублей).

При этом у учителя с трехлетним стажем зарплата составляет около 6,5 тысячи сомов (6,2 тысячи рублей, а у учителя с тридцатилетним стажем — лишь около 15 тысяч сомов (14,3 тысячи рублей).