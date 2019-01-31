Если бы жилье покупали 6% граждан в год, у нас был бы другой рынок – мнение

Санкт-Петербург, , 13:34 — REGNUM Социологические данные выглядят излишне оптимистическими: если бы 6% граждан страны действительно покупали жилье каждый год, объемы рынка в России были бы значительно больше, чем сейчас, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 31 января, глава консалтинговой группы «Решение» Александр Батушанский, комментируя данные опроса ВЦИОМ о планах граждан по покупке жилья.

Как сообщалось ранее, по данным социологов, в 2019 году купить новое жилье собираются 10% граждан. Аналогичный показатель фиксировался и в начале 2018 года, но по его итогам действительно купили новое жилье лишь 6% граждан, сообщили во ВЦИОМ.

«Данные этого вопроса вызывают некоторый скепсис. Вообще очень сложно изучать подобные темы, люди зачастую уклоняются от ответов. Это ведь все равно, что спрашивать, много ли у вас денег.

Если бы 6% граждан каждый год покупали жилье, это заметно увеличило бы объемы рынка, примерно до тех показателей, которые и поставлены в качестве цели. При самых минимальных подсчетах речь должна идти о 120 млн квадратных метрах в год. Даже с учетом вторничного жилья наш рынок несколько меньше.

Что же до разницы в полтора раза между количеством тех, кто собирался купить жилье, и тех, кто его действительно купил, то это как раз не удивляет. Примерно то же соотношение работает и на всех других рынках», — отметил Александр Батушанский.