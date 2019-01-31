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В Архангельске предложили доступный транспорт для Севера — аэролодки

Экономика

Новый тип транспортного средства сможет преодолевать пространства по рекам и прибрежным морским территориям

Архангельск, 31 января 2019, 13:34 — REGNUM  Перспективы использования аэролодок как наиболее подходящего вида транспорта для транспортировки грузов и пассажиров по северным рекам и прибрежным морским территориям обсудили участники совещания в Архангельске, организованном региональным Судостроительным кластером, ОАО «Северное морское пароходство» и ОАО «Мортехсервис». Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации поставщиков нефтегазовой промышленности «Созвездие».

"Местные транспортные и промышленные компании, органы власти, спасательные и силовые подразделения заинтересованы в том, чтобы получить надежное и доступное по цене транспортное средство, пригодное для перевозок в специфических северных условиях», — сообщил директор Судостроительного кластера Архангельской области Сергей Смирнов.

По его словам, если соответствующие модели успешно пройдут сертификацию, а стоимость эксплуатации окажется достаточно выгодной, это может стать шагом вперед в обеспечении транспортной доступности островных территорий.

Отмечается, в ходе совещания участники пришли к выводу, что аэролодки имеют необходимые характеристики для использования в условиях Севера. В настоящее время аэролодки проходят сертификацию в надзорных органах; также в планах получение сертификатов на осуществление пассажирских перевозок, что может стать действенным решением в деле обеспечения транспортной доступности островных территорий архангельской агломерации.

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Развитие российской Арктики
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