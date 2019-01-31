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В Госдуме сформирована рабочая группа по поддержке фармпроизводителей

Экономика

Готовятся пакетные изменения в законодательство

Москва, 31 января 2019, 13:32 — REGNUM  Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил создать рабочую группу по совершенствованию законодательства о поддержке российских фармпроизводителей, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Володин поддержал предложение первого замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрея Исаева и дал поручение сформировать рабочую группу по совершенствованию законодательства по обеспечению доступа на рынок российских препаратов.

«Мы вносим предложение сформировать рабочую группу из представителей профильных комитетов, в первую очередь по охране здоровья, по труду и социальной политике, а также из представителей всех фракций, которая в кратчайшие сроки с участием наших коллег из Минздрава и Минпромторга подготовила бы предложения о пакетных изменениях в федеральное законодательство, которые имели бы целью облегчить регистрацию новых лекарственных препаратов и разумные цены на лекарства, — сказал Исаев.

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Фармацевтика и фармакология
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