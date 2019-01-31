Смену директора не оспорили, долги растут: дело саратовской птицефабрики

Саратов, , 13:23 — REGNUM Акционеру саратовской птицефабрики не удалось оспорить решение второго совладельца, владеющего долей в 76%, о назначении себя директором. Основанием для оставления иска без рассмотрения стала неявка на судебное заседание самого истца, а также отсутствие ходатайства о рассмотрении дела в его отсутствие. Арбитражный суд Саратовской области напомнил ООО «Танком» — акционеру ООО «Татищевская птицефабрика», что такой исход дела «не лишает истца его права вновь обратиться в арбитражный суд с заявлением в общем порядке после устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления заявления без рассмотрения». Тем временем в деле о банкротстве птицефабрики, инициированном налоговой службой, стремительно растёт число желающих признать её несостоятельной. Помимо налоговой службы, чьи требования планируются рассмотреть 18 февраля 2019 года, в деле появились ещё два кредитора — частный предприниматель из Саратова и ООО «Великоновгородский комбикормовый завод», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, производитель куриного яйца и поставщик кур-несушек «Татищевская птицефабрика», созданная в апреле 2004 года в Татищевском районе Саратовского области, принадлежит саратовскому ООО «Танком» и Расулу Сейнову из Кабардино-Балкарии. Сейнов, владеющий долей в 76%, с октября 2018 года является ещё и директором предприятия. А владельцами компании «Танком» являются дочери экс-директора и акционера старейшего областного предприятия — ОАО «Саратовский комбикормовый завод» Виктора Тапилина — Анна и Наталья. ООО «Танком» оказалось не согласно со сменой директора на птицефабрике и попыталось через суд признать недействительным решения внеочередного общего собрания участников. Вот только на итоговое рассмотрение истец не явился, как не явился и на заседание, назначенное в конце декабря 2018 года.

«Истец в судебное заседание явку своих представителей не обеспечили, ходатайств о рассмотрении дела в их отсутствие, либо об отложении судебного заседания с указанием причин неявки не заявили, а лица, участвующие в деле, не требуют рассмотрения дела по существу, суд приходит к выводу об оставлении искового заявления без рассмотрения по основаниям, предусмотренным п. 9 ч. 1 ст. 148 АПК РФ», — отмечается в определении суда.

На 18 февраля 2019 года назначена проверка обоснованности претензий от налоговой службы к птицефабрике, которая требует признать ООО банкротом, предъявив долг в размере 1,644 млн рублей.

Даже если требования ФНС признают необоснованными, в деле появились ещё два заявителя-кредитора, которые хотят вступить в дело о банкротстве. В их числе — ООО «Великоновгородский комбикормовый завод» и ИП Егоров С.А. Претензии комбикормового завода составляют 1 391 415,45 рубля, а индивидуального предпринимателя — 1 867 599 рублей.