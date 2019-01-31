Атомфлот сократил проводку судов Севморпутем

Мурманск, , 13:21 — REGNUM В 2018 году атомные ледоколы Атомфлота провели 331 судно общей валовой вместимостью 12,7 млн тонн. Количество проводок при этом сократилось — в 2017 году было проведено 493 судна.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Атомфлота, сокращение проводок связано с завершением активной фазы строительства в порту Сабетта и сокращением потока судов, перевозящих строительные грузы. Кроме того, с началом вывоза сжиженного природного газа из порта Сабетта танкерами-газовозами класса Yamalmax выросла валовая вместимость судов, проводимых ледоколами.

В 2018 году предприятие приступило к работам в рамках экспортного контракта по проекту «Ямал СПГ». Начаты работы по второму газовому проекту на Гыданском полуострове. Эти ключевые события определяют загруженность Росатомфлота на ближайшие 30−40 лет.

«Во многом от эффективной работы атомного ледокольного флота зависит успешная реализация крупнейших национальных арктических проектов, — прокомментировал и.о. генерального директора ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка. — В этой связи принятое решение о строительстве третьего и четвертого серийных универсальных атомных ледоколов, а также ледокола «Лидер» является определяющим для предприятия и всего развития Северного морского пути».

Добавим, что по итогам 2018 года выручка предприятия увеличилась с 6, 6 млрд рублей до 6,8 млрд рублей.

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