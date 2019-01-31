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Иран может начать поставки нефтепродуктов в Киргизию

Экономика

И планирует создать совместные киргизско-иранские предприятия

Бишкек, 31 января 2019, 13:18 — REGNUM  Иран пытается наладить поставки нефтепродуктов в Киргизию. В частности, речь идет о мазуте. Об этом сегодня, 31 января, на пресс-конференции заявил иранский посол Али Моджтаба Рузбехани, пишет «Tazabek».

Также он сообщил о заинтересованности Ирана в создании совместных предприятий на территории Киргизии.

Подводя итог, дипломат отметил, что несмотря постоянно проходящие в киргизской столице выставки товаров иранских компаний, наблюдается снижение объемов импорта продукции из Ирана в Киргизию.

ИА REGNUM напоминает, что Киргизия ежемесячно импортирует от 70 тысяч до 100 тысяч тонн горюче-смазочных материалов. При этом потребность республики в бензине и дизельном топливе на 90% покрываются за счет поставок из России и Казахстана. Остальные 10% производят местные нефтеперерабатывающие заводы.

Отметим, что ежегодный объем торговли между Киргизией и Ираном не превышает $23 млн (1,5 млрд рублей) в год, большую часть которого составляет импорт иранских товаров — стройматериалов, продукции химической промышленности, продуктов питания и одежды. Киргизия поставляет в Иран мясо, фасоль и другую сельхозпродукцию.

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Нефтегазовая отрасль Ирана
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