Кредитный рейтинг жителей Мордовии входит в число самых высоких в России

Саранск, , 13:12 — REGNUM Мордовия попала в число регионов России, жители которых имеют один из самых высоких показателей личного кредитного рейтинга. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики со ссылкой на данные исследования Объединенного кредитного бюро.

Показатель рассчитывается на основе параметров кредитной истории — просрочек, уровня долговой нагрузки, количества запросов на ее проверку, ее «возраста» и так далее.

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Максимально высокий персональный кредитный рейтинг у жителей Московской области — 84%, показатель Чукотского автономного округа и Рязанской области — 83%, Пензенская, Орловская, Брянская области, Санкт-Петербург, Чувашия и Мордовия — 82%.

В течение последних пяти лет сумма, которую жители республики взяли в банках на покупку жилья, выросла с 10 до 24 млрд рублей или в 1,4 раза. В большой степени такой результат обеспечила программа льготной ипотеки, запущенная региональным правительством несколько лет назад.

«Важно отметить, что чем выше балл, тем ниже уровень кредитного риска человека. Таким образом, можно сделать вывод: жители Мордовии активно используют заемные средства, не допуская просрочек платежа. Они заботятся о чистоте своей кредитной истории, дисциплинированно относятся к взятым финансовым обязательствам», — заключили в правительстве региона.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, Мордовия в течении 2018 года увеличила объем долговых обязательств на 6,227 млрд рублей, или на 12,45%. По информации минфина республики, госдолг региона на 1 января 2019 года составил 56,217 млрд рублей.

Население Мордовии, по предварительным оценкам территориального органа Государственной статистики, составляет на 1 января 2019 года 795 579 граждан. Таким образом, сумма долговых обязательств региона при расчете на душу населения составляет около 70,662 тыс. рублей.

Однако накануне глава департамента межбюджетных отношений Минфина РФ Лариса Ерошкина отметила, что ведомство не ожидает дефолта регионов в 2019 году, включая проблемные Мордовию и Костромскую область. Для этих субъектов предусмотрен дополнительный механизм — санкционирование расходов через Федеральное казначейство, установлена очередность платежей по расходам за счет доходов региона.

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