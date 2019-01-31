В РФ готовят штрафы за вредное воздействие на водные биоресурсы

Москва, , 13:09 — REGNUM В России собираются ввести штрафы за неблагоприятное воздействие на водные биоресурсы, сообщил 31 января премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства РФ.

Глава правительства рассказал о законопроектах по изменению Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

«Предлагается ввести штрафы для тех, кто, занимаясь строительством, капитальным ремонтом и другой деятельностью оказывает неблагоприятные воздействия на водные биоресурсы, не принимает меры по их сохранению. В этом случае им будет грозить штраф от 3 до 200 тыс. рублей», — сказал Медведев.

По словам премьер-министра, отдельная ответственность предусмотрена, если «стройка или территориальное планирование, а также градостроительное зонирование и другие работы, которые могут негативно повлиять на водные биоресурсы, не были согласованы с Росрыболовством».

Как сообщало ИА REGNUM, на заседании правительства также обсуждают повышение штрафов в сфере производства и торговли драгоценными металлами и камнями.

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