За год счетная палата Таджикистана выявила финансовые нарушения на $42 млн

Душанбе, , 12:57 — REGNUM В ходе проверок бюджетных организаций Таджикистана в 2018 году счетная палата республики выявила финансовые нарушения на сумму 396 млн сомони ($42,2 млн), что в 2,3 раза больше, чем годом ранее, заявил председатель счетной палаты Карахон Чиллазода, сообщает 31 января агентство «ТаджикТА».

По его словам, ведомство провело 338 аудиторских проверок в министерствах, ведомствах, хозяйствующих субъектах и других бюджетных учреждениях республики. Финансовый ущерб в размере 289,5 млн сомони ($30,6 млн) был восстановлен в бюджет.

Как сообщало ИА REGNUM, общий объем государственного бюджета Таджикистана на 2018 год составил 23,3 млрд сомони ($2,48 млрд), что на 0,3% больше уточненного ранее плана.

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